В Самаре прошли всероссийские состязания по пляжному теннису

Турнир (6+) шел с 20-го по 21 апреля в комплексе «7 кортов». Участвовали юноши и девушки до 15 лет. Подробностями поделилась пресс-служба регионального Минспорта.
В группе парней первое место заняли Давыд Кустов и Тимофей Мартынов из Самарской области. Среди девушек сильнейшими были Алена Ошкина и Алена Самарина.
«В миксте первенствовали Ошкина и Мартынов», — рассказали в министерстве.
Ранее теннисистка из 63-го региона Диана Шнайдер проиграла бельгийке Элисе Мертенс во втором круге турнира в Штутгарте (12+).
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