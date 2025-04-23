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В Самаре прошли всероссийские состязания по пляжному теннису

Турнир (6+) шел с 20-го по 21 апреля в комплексе «7 кортов». Участвовали юноши и девушки до 15 лет.

Турнир (6+) шел с 20-го по 21 апреля в комплексе «7 кортов». Участвовали юноши и девушки до 15 лет. Подробностями поделилась пресс-служба регионального Минспорта.

В группе парней первое место заняли Давыд Кустов и Тимофей Мартынов из Самарской области. Среди девушек сильнейшими были Алена Ошкина и Алена Самарина.

«В миксте первенствовали Ошкина и Мартынов», — рассказали в министерстве.

Ранее теннисистка из 63-го региона Диана Шнайдер проиграла бельгийке Элисе Мертенс во втором круге турнира в Штутгарте (12+).

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