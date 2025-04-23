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Жительницу Прикамья будут судить за сломанный сопернице нос

В Чусовом завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней местной жительницы.

В Чусовом завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В дежурную часть полиции поступило сообщение из медицинского учреждения: 33-летняя женщина обратилась с переломом костей носа.

Установлено, что мужчина вечером встретил на улице приятельницу, они решили немного пообщаться и зашли в подъезд. В этот момент фигурантка, приревновав сожителя, вышла на лестничную площадку и стала выяснять отношения с незнакомой девушкой. Ссора переросла в драку, злоумышленница схватила с подоконника цветочный горшок и бросила в голову предполагаемой соперницы. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, а зачинщицу конфликта задержали.

Теперь уголовное дело рассмотрит суд.