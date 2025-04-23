В правительстве Иркутской области обсудили развитие строительной отрасли

По данным, которые привел министр строительства Приангарья Алексей Емелюков, в 2024 году наблюдался рост объемов жилищного строительства в регионе по сравнению с 2023 годом. Общая цифра составила более 1 605 тысяч квадратных метров. Тем самым удалось и перевыполнить на почти 28% план, установленный Минстроем РФ. В этом году нужно построить 1 520 тысяч «квадратов» жилплощадей.