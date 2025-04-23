В правительстве Иркутской области обсудили развитие строительной отрасли

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с представителями Союза строителей Иркутской области. Темой для разговора послужило исполнение нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и комплексное развитие территорий в регионе.
— Строительный комплекс — это один из ключевых секторов экономики Иркутской области, — отметил Игорь Кобзев. — Он вносит большой вклад в валовый региональный продукт. Благодаря вашему профессионализму отрасль стабильно развивается, растут объемы возведения жилья и социальных объектов. Мы заинтересованы в качестве производимых работ.
По данным, которые привел министр строительства Приангарья Алексей Емелюков, в 2024 году наблюдался рост объемов жилищного строительства в регионе по сравнению с 2023 годом. Общая цифра составила более 1 605 тысяч квадратных метров. Тем самым удалось и перевыполнить на почти 28% план, установленный Минстроем РФ. В этом году нужно построить 1 520 тысяч «квадратов» жилплощадей.
О том, какие сложности испытывают действующие в регионе компании-застройщики, рассказал гендиректор Союза строителей Виктор Бровко. Так, немаловажное значение имеет доступность возможности техприсоединения возводимых зданий к теплосетям.
Одним из механизмов по достижению плановых показателей станет комплексное развитие территорий. По словам профильного министра, уже сейчас на территории Приангарья реализуется 28 таких проектов, причем не только в областном центре, но и в северных районах.
Участники встречи обсудили и исполнение мероприятий нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В нашем регионе предполагается улучшить качество среды для жизни в 47 опорных населенных пунктах.