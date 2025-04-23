Защитники Березовой рощи в Екатеринбурге отозвали иск

На слушании в Октябрьском районном суде Екатеринбурга активисты, которые выступали против возведения построек в Березовой роще Академического района, отозвали свой иск.
Ответчиками по делу выступили мэрия Екатеринбурга, АО «Дом.РФ», региональное Министерство природных ресурсов и экологии, правительство Свердловской области и застройщик «Краснолесье».
— В ближайшее время мы планируем убрать строительный забор. Кроме того, уже начата процедура присвоения Березовой роще статуса особо охраняемой природной территории, — рассказал лидер активистов Денис Каракоз.
Статус особо охраняемой территории — основное условие, которое выдвинули защитники рощи. Мэрия выделила девелоперу новый участок в четыре гектара под застройку. Школа, которую планировали разместить на месте парка, будет возведена через дорогу.