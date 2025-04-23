Организатор пикета у самарской губдумы не смог оспорить штраф

Однако он не согласился и подал жалобу. В ней заявитель настаивал на отсутствии в его действиях состава административного правонарушения. Также автор жалобы утверждал, что у него есть специальный статус, и необходимо получить согласие прокурора Самарской области на его привлечение к ответственности.