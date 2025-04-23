Где на Кубани отдохнуть в Первомай и День Победы?

Что посмотреть и где поселиться во время длинных выходных, выяснял «АиФ-Юг».
Музеи, парки, винодельни.
Самыми популярными местами отдыха на майские праздники традиционно остаются Геленджик, Новороссийск, Сочи, Туапсинский, Апшеронский и Мостовский районы. В них ждут путешественников почти 3,4 тысячи гостиниц и отелей общей вместимостью свыше 308 тысяч мест. Также туристов готовы встречать Анапа и Темрюкский район. По информации краевого минтуризма, в этих местах доступны 75 туробъектов. Это винодельни, сыроварни, развлекательные центры, аквапарки, базы отдыха, дельфинарии, детские парки, парки развлечений, экопарки, конные клубы, зоопарки, крокодиловые и улиточные фермы, фермы бабочек, музеи, океанариумы. Любителям природы доступны экотропы для пеших туристских прогулок.
Майские выходные — своего рода репетиция лета, поэтому гостиницы, рестораны, места досуга и развлечений усердно к ним готовятся: завершают ремонт, наводят лоск и красоту. На курортах открываются благоустроенные пляжи и новые отели, например, на днях запустили корпус крупной гостиницы в Анапе, в марте первых туристов принял отель премиум-класса в Сочи.
«В этом году на “майские” выпадает много выходных, мы с супругом еще взяли короткий отпуск между праздниками и поедем отдыхать на море. Планируем побыть там чуть больше недели, добираться собираемся на своем автомобиле, — рассказывает жительница Астрахани Виктория Абрамова. — Рассматривали разные варианты. Например, в Геленджике приглянулся современный небольшой отель, где номер стоит 9 тысяч в сутки на двоих, в стоимость включен завтрак. Единственное, далековато от набережной. В Новороссийске прямо у моря в центре города можно снять номер за 5 тысяч рублей. В Сочи на второй береговой линии недалеко от морпорта можно найти “стандарт” за 7−8 тысяч рублей».
Дороги ведут в Сочи.
Ожидается, что курорты Черноморского побережья во время майских праздников будут заполнены примерно наполовину. В Сочи загрузка составит около 82%, в Геленджике — почти 80%, а Новороссийск и Туапсинский район будут заполнены на две трети. Средства размещения на Азовском побережье, по прогнозам, будут заняты на 36%. Номера гостиниц в районах предгорья и степной зоны заселены на 63%. Но время еще есть, многие туристы принимают решение поехать на праздники на курорт буквально за несколько дней до отправления, так что цифры могут еще вырасти.
«Мы наблюдаем заметные изменения в поведении туристов: окно бронирования в этом году сократилось. Люди дольше принимают решения, ждут ясности по погоде, отпуску, ситуации в стране. Тем не менее, несмотря на эту неопределенность, уже сейчас фиксируем рост спроса: количество бронирований на майские праздники у нас выросло примерно на 30% по сравнению с прошлым годом, а на июнь — на 35%. Это говорит о высоком интересе к отдыху на побережье, — комментирует сооснователь и управляющий партнер сети апарт-отелей в Сочи Антон Бодокия. — Цены тоже немного подросли — в пределах 15%, что соответствует средним рыночным ожиданиям и инфляционным процессам. Ожидаем, что сезон-2025 года на курорте может стать самым активным за последние десять лет в связи с ЧС в Анапе, нестабильной ситуацией в Турции, закрытых аэропортов на юге России. Сочи остается ключевой транспортной артерией для отдыхающих. Готовимся к высокому сезону, усиливаем команду и расширяем номерной фонд».
Хотите лечиться и отдыхать одновременно? Выбирайте один из двухсот современных санаториев. Любите природу и активный отдых? Тогда вам понравятся уютные кемпинги и глэмпинги — в крае их больше сотни. Нужна невысокая аренда жилья? Рассмотрите гостевые домики — в регионе их около семи тысяч. Предпочитаете роскошь и комфорт? Есть выбор среди шикарных четырех- и пятизвездочных отелей — их тут больше трехсот, в том числе почти сто отелей с системой «все включено». Найти жилье по своему вкусу и кошельку — проще простого. В Краснодарском крае каждый год открываются отели. За последние 5 лет появилось более 180 новых гостиниц с большим количеством номеров. В 2024 году дополнительно заработало 37 отелей, где могут разместиться почти 2 тысячи человек. Получается, что примерно каждая шестая гостиница в России расположена именно в нашем регионе. Кстати, сам принцип обслуживания «все включено» впервые появился в России именно в Краснодарском крае, а потом распространился по всей стране.
Что сделано за 10 лет?
Количество туристов растет каждый год. Например, в 2024 году в Краснодарском крае отдохнули 20,1 млн человек, в 2014-м — 13,8 млн. Если раньше туристы приезжали в основном летом, то теперь — круглый год. Кроме привычного пляжа гости выбирают прогулки по горам, экскурсии, гастро- и энотуры, занятия спортом и улучшение здоровье в санаториях. В регионе свыше 730 объектов турпоказа, большинство из них работает круглый год. Можно отправиться на один из множества пеших маршрутов — всего их более 250. Кстати, 7 лет назад было всего 21.
В регионе функционирует более 100 объектов сельского туризма. Они включают винные и чайные туры, конные прогулки, рыбалку и охоту, знакомство с традициями и бытом народов Кубани, экскурсии на экологические и даже экзотические фермы и многое другое.
Любители зимних забав предпочитают лыжные трассы. Их протяженность составляет более 170 км (в 2017-м было 108 км). За 10 лет в крае обустроили больше сотни пляжей, сегодня их 590, причем многие продолжают работу и зимой. За это время в регионе улучшили многие общественные пространства: парки, скверы, набережные. Благодаря курортному сбору удалось освоить 2,3 млрд рублей. Деньги пошли на благоустройство территорий — всего 150 мест. Кроме того, доходы предприятий туристической сферы выросли почти в 2,5 раза: если 10 лет назад это была сумма около 100 миллиардов рублей, то теперь уже 252,5 миллиарда.
Внутреннему туризму в крае есть куда расти. Так, на экономическом форуме в Петербурге подписали сразу 16 договоров на сумму почти 192 млрд рублей. Реализация этих проектов создаст примерно 49 тысяч номеров для туристов и даст рабочие места почти для 29 тысяч человек. За последние 10 лет уже успешно завершены 22 инвестпроекта на почти 19 млрд рублей. Эти вложения помогли развить инфраструктуру и создали новые рабочие места.
Только цифры.
- На 6,3 млн человек увеличился турпоток за 10 лет, рост составил 45%.
- В регионе свыше 730 объектов турпоказа
- Более 250 туристских маршрутов
- Более 170 км горнолыжных трасс
- Свыше 100 объектов сельского туризма, в том числе 30 виноделен
- В год проводится свыше 350 крупных событийных мероприятий
- Функционирует около 11 тысяч объектов размещения общей вместимостью почти 630 тысяч мест
- 109 кемпингов и глэмпингов
- 591 обустроенный пляж
На любой каприз.
Председатель Экспертного Совета Ассоциации Отельеров АМОС, Вице-президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов:
"Невозможно описать портрет среднестатистического туриста, в край приезжает много гостей, и каждый со своими потребностями и предпочтениями. У каждой семьи разные запросы: семьям с малышами нужны кроватки рядом с родителями, а детям старше подбирают отдельную комнату, пусть и смежную. Люди старшего возраста также имеют свои предпочтения. А еще сейчас становится все больше тех, кто едет отдыхать один. Жизнь в крупных городах суетливая, интенсивная, и потому многим хочется расслабиться вдали от суматохи. Даже отели учитывают этот тренд и создают специальные зоны отдыха, где можно находиться среди людей, но при этом оставаться наедине с собой.
Развлечения тоже разнообразны: кому-то нужен ночной клуб, другим — спокойный вечер за ужином. Кто-то предпочитает ранний подъем ради утреннего моря, а кто-то выбирает активные маршруты — походы по горам, осмотр водопадов. И все это на наших курортах представлено.
Отмечу также, что все чаще туристы интересуются местной кухней, посещают специальные мероприятия и дегустации, открывают для себя местные вина. Для иностранных туристов возможностей еще больше. Главная задача индустрии туризма — создавать комфортные условия для каждого гостя: грамотно организовать работу персонала, мотивировать сотрудников, поддерживать высокие стандарты сервиса и следить за соблюдением законодательства".