Где на Кубани отдохнуть в Первомай и День Победы?

Хотите лечиться и отдыхать одновременно? Выбирайте один из двухсот современных санаториев. Любите природу и активный отдых? Тогда вам понравятся уютные кемпинги и глэмпинги — в крае их больше сотни. Нужна невысокая аренда жилья? Рассмотрите гостевые домики — в регионе их около семи тысяч. Предпочитаете роскошь и комфорт? Есть выбор среди шикарных четырех- и пятизвездочных отелей — их тут больше трехсот, в том числе почти сто отелей с системой «все включено». Найти жилье по своему вкусу и кошельку — проще простого. В Краснодарском крае каждый год открываются отели. За последние 5 лет появилось более 180 новых гостиниц с большим количеством номеров. В 2024 году дополнительно заработало 37 отелей, где могут разместиться почти 2 тысячи человек. Получается, что примерно каждая шестая гостиница в России расположена именно в нашем регионе. Кстати, сам принцип обслуживания «все включено» впервые появился в России именно в Краснодарском крае, а потом распространился по всей стране.