В РФ начали пилотный проект по получении высокочистого оксида алюминия

НОВОСИБИРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Ученые Института катализа СО РАН вместе с топливной компанией Росатома «ТВЭЛ» начали пилотный проект по разработке отечественного способа получения высокочистого оксида алюминия, который сейчас не производится в России и импортируется из-за рубежа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФИЦ «Институт катализа СО РАН» по итогам сессии V Российского конгресса «Роскатализ».
Высокочистый оксид алюминия применяют во многих отраслях, таких как оптика, микроэлектроника, производство керамических материалов, а также в качестве носителя катализаторов. На данный момент высокочистый оксид алюминия, используемый в РФ, импортируется из-за границы.
«Специалисты ФИЦ “Институт катализа СО РАН” совершенствуют отечественный способ получения высокочистого оксида алюминия методом нитратно-аммиачного переосаждения для применения в химической промышленности. Технология отрабатывается на пилотном уровне совместно с Топливной компанией Росатома “ТВЭЛ”, — сообщили в пресс-службе.
Химики и технологи из Инжинирингового центра Института катализа СО РАН разрабатывают отечественный способ производства материала на основе российского сырья с применением так называемого нитратно-аммиачного переосаждения. Получаемые высокочистые алюмооксидные материалы могут конкурировать с продукцией лидеров рынка. «В нашем способе мы используем доступное отечественное сырье, и это основное преимущество. Мы берем технический гидроксид алюминия российского производства, который подвергается растворению в азотной кислоте с последующим осаждением аммиаком. В результате получается псевдобемит, который после прокаливания преобразуется в оксид алюминия высокой чистоты, пригодный для применения в производстве катализаторов», — цитирует пресс-служба ведущего инженера-технолога Инжинирингового центра института Павла Рувинского.
Он добавляет, что институтские наработки по этой тематике времен СССР заложили фундамент для воссоздания метода на новом технологическом уровне. Также исследователь отмечает, что в процессе переосаждения образуется важное побочное соединение — водный раствор аммиачной селитры, который можно использовать, например, как удобрение в сельском хозяйстве.
Помимо получения высокочистого оксида алюминия, ученые уже отрабатывают методы формования этого материала в носители катализаторов для различных процессов, например, для риформинга бензиновых фракций, дегидрирования пропана. Сейчас завершается наработка опытных партий оксида алюминия и идет работа по созданию пилотной установки, которая позволит выполнить масштабный переход технологии на промышленный уровень.
О конгрессе.
V Российский конгресс по катализу «Роскатализ» проходит с 21 по 26 апреля в Санкт-Петербурге. Это одно из крупнейших профильных мероприятий в сфере химической промышленности — в нем участвуют более 500 представителей научных и образовательных организаций, компаний, промышленных предприятий. Тематика конгресса — от нефтехимии и газохимии до водородной энергетики и экологических приложений.