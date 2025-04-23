В РФ начали пилотный проект по получении высокочистого оксида алюминия

Химики и технологи из Инжинирингового центра Института катализа СО РАН разрабатывают отечественный способ производства материала на основе российского сырья с применением так называемого нитратно-аммиачного переосаждения. Получаемые высокочистые алюмооксидные материалы могут конкурировать с продукцией лидеров рынка. «В нашем способе мы используем доступное отечественное сырье, и это основное преимущество. Мы берем технический гидроксид алюминия российского производства, который подвергается растворению в азотной кислоте с последующим осаждением аммиаком. В результате получается псевдобемит, который после прокаливания преобразуется в оксид алюминия высокой чистоты, пригодный для применения в производстве катализаторов», — цитирует пресс-служба ведущего инженера-технолога Инжинирингового центра института Павла Рувинского.