Энергетики Ростовской области усилили работу из-за штормового ветра

Энергетики Ростовской области перешли на особый режим работы из-за штормового предупреждения. Об этом 23 апреля говорится в телеграм-канале «Россети-Юг».
В ликвидации нештатных ситуаций готовы задействовать 237 бригад: 1416 специалистов и 505 единиц спецтехники. При возникновении локальных нарушений группы будут проводить оперативные аварийные работы.
— Пожаловаться на перебои электричеством, а также сообщил о повреждениях на линиях можно по телефону контакт-центра, — добавили в энергокомпании.
Напомним, до конца суток 23 апреля, а также ночью и днем 24 апреля местами по региону ожидаются дожди с грозами, градом и ветром до 22 м/с.