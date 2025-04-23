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Энергетики Ростовской области усилили работу из-за штормового ветра

В Ростовской области энергетиков перевели на особый режим работы из-за ветра и дождей.

Источник: Комсомольская правда

Энергетики Ростовской области перешли на особый режим работы из-за штормового предупреждения. Об этом 23 апреля говорится в телеграм-канале «Россети-Юг».

В ликвидации нештатных ситуаций готовы задействовать 237 бригад: 1416 специалистов и 505 единиц спецтехники. При возникновении локальных нарушений группы будут проводить оперативные аварийные работы.

— Пожаловаться на перебои электричеством, а также сообщил о повреждениях на линиях можно по телефону контакт-центра, — добавили в энергокомпании.

Напомним, до конца суток 23 апреля, а также ночью и днем 24 апреля местами по региону ожидаются дожди с грозами, градом и ветром до 22 м/с.