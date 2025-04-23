«Миграционные потоки из Пакистана отсутствуют, равно как и злодеяния». МВД отреагировало на фейки о въезде 150 000 пакистанцев в Беларусь

МВД опровергло фейки о въезде 150 000 граждан Пакистана в Беларусь. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В ведомстве обратили внимание, что в интернете на различных ресурсах продолжает распространяться фейковая и провокационная информация на тему въезда 150 тысяч граждан Пакистана в Беларусь. Уточняется, что указанные вбросы также содержат утверждения, что пакистанцы уже совершили ряд преступлений.
«В этой связи МВД официально заявляет: миграционные потоки из Пакистана отсутствуют, равно как и злодеяния, совершенные выходцами из этого государства!» — заявили в МВД.
В пресс-службе добавили, что были установлены активные провокаторы, которые умышленно пытались нагнетать обстановку в Беларуси, а также манипулировать общественным мнением. В МВД предупредили, что за распространение национальной вражды и дестабилизацию обстановки будут применены самые строгие меры ответственности, вплоть до уголовной.
Сказано, что ведомство располагает нужными силами и средствами для обеспечения безопасности белорусов и для постоянного контроля миграционных потоков.
Ранее МВД сказало о ситуации с мигрантами в Беларуси: «Под строгим контролем милиции».
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