«Миграционные потоки из Пакистана отсутствуют, равно как и злодеяния». МВД отреагировало на фейки о въезде 150 000 пакистанцев в Беларусь

В пресс-службе добавили, что были установлены активные провокаторы, которые умышленно пытались нагнетать обстановку в Беларуси, а также манипулировать общественным мнением. В МВД предупредили, что за распространение национальной вражды и дестабилизацию обстановки будут применены самые строгие меры ответственности, вплоть до уголовной.