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«Миграционные потоки из Пакистана отсутствуют, равно как и злодеяния». МВД отреагировало на фейки о въезде 150 000 пакистанцев в Беларусь

МВД опровергло фейки о въезде 150 000 граждан Пакистана в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

МВД опровергло фейки о въезде 150 000 граждан Пакистана в Беларусь. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ведомстве обратили внимание, что в интернете на различных ресурсах продолжает распространяться фейковая и провокационная информация на тему въезда 150 тысяч граждан Пакистана в Беларусь. Уточняется, что указанные вбросы также содержат утверждения, что пакистанцы уже совершили ряд преступлений.

«В этой связи МВД официально заявляет: миграционные потоки из Пакистана отсутствуют, равно как и злодеяния, совершенные выходцами из этого государства!» — заявили в МВД.

В пресс-службе добавили, что были установлены активные провокаторы, которые умышленно пытались нагнетать обстановку в Беларуси, а также манипулировать общественным мнением. В МВД предупредили, что за распространение национальной вражды и дестабилизацию обстановки будут применены самые строгие меры ответственности, вплоть до уголовной.

Сказано, что ведомство располагает нужными силами и средствами для обеспечения безопасности белорусов и для постоянного контроля миграционных потоков.

Ранее МВД сказало о ситуации с мигрантами в Беларуси: «Под строгим контролем милиции».

Тем временем МВД прокомментировало жесткий конфликт марокканцев в Гомеле, обросший слухами.

Вместе с тем Мингорисполком сказал про изменения в выплатах пенсий с 1 июля 2025 года.

А еще Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси.