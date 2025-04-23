Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маршрут Э-11 решили продлить до станции метро «Пролетарская»

Сейчас этот электробус ходит до станции «Автозаводская».

Источник: Время

Электробусный маршрут Э-11 будет продлен до остановки «Станция метро “Пролетарская” с 1 мая, сообщила менеджер по связям с общественностью ГКУ НО “ЦРТС” Марина Матясова в социальных сетях.

Обновленное расписание будет доступно на портале АСИП сайта Центра развития транспортных систем уже с 29 апреля.

Напомним, данный маршрут является кольцевым. Сейчас электробусы курсируют через проспекты Ильича и Октября, улицы Раевского и Плотникова — до станции метро «Автозаводская».

Ранее ИА «Время Н» сообщало, что нижегородцев начали массово штрафовать за проезд по «выделенке».