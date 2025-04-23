Новые правила досмотра ввели в аэропортах и на вокзалах

Согласно новым требованиям, пассажиры теперь обязаны предъявлять электронные устройства в рабочем состоянии. Особое внимание уделяется ноутбукам — их необходимо извлекать из багажа и включать. Эти меры направлены на повышение безопасности пассажиров.