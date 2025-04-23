Новые правила досмотра ввели в аэропортах и на вокзалах

Встреча представителей туристической отрасли с руководством транспортной полиции состоялась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.
На мероприятии присутствовали начальник Нижегородского линейного управления МВД Владимир Квашнин и начальник отдела охраны порядка Николай Бударагин. Главной темой стали изменения в правилах прохождения зон контроля на транспорте.
Согласно новым требованиям, пассажиры теперь обязаны предъявлять электронные устройства в рабочем состоянии. Особое внимание уделяется ноутбукам — их необходимо извлекать из багажа и включать. Эти меры направлены на повышение безопасности пассажиров.
Встреча прошла при участии представителя Общественного совета при УТ МВД России по ПФО, учредителя и члена правления Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Нижегородской области Александры Шаровой.
Ранее сообщалось, что новые правила и запреты для мигрантов в ПФО начали действовать с апреля.