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Новые правила досмотра ввели в аэропортах и на вокзалах

Теперь пассажиры обязаны предъявлять электронные устройства в рабочем состоянии.

Источник: Время

Встреча представителей туристической отрасли с руководством транспортной полиции состоялась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

На мероприятии присутствовали начальник Нижегородского линейного управления МВД Владимир Квашнин и начальник отдела охраны порядка Николай Бударагин. Главной темой стали изменения в правилах прохождения зон контроля на транспорте.

Согласно новым требованиям, пассажиры теперь обязаны предъявлять электронные устройства в рабочем состоянии. Особое внимание уделяется ноутбукам — их необходимо извлекать из багажа и включать. Эти меры направлены на повышение безопасности пассажиров.

Встреча прошла при участии представителя Общественного совета при УТ МВД России по ПФО, учредителя и члена правления Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Нижегородской области Александры Шаровой.

Ранее сообщалось, что новые правила и запреты для мигрантов в ПФО начали действовать с апреля.