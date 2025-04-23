Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал задачи, поставленные ОПК в этом году, еще более масштабными

Путин назвал задачи ОПК в этом году еще более масштабными.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Задачи, которые поставлены перед оборонно-промышленным комплексом в этом году — еще более масштабные, в том числе с учётом реализации программы расширения и модернизации мощностей ОПК, в которой участвуют более 400 предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Хочу сказать спасибо коллективам оборонных предприятий, их смежникам, работникам конструкторских бюро, испытательных центров и полигонов. Ваш труд, высокая самоотдача позволили оборонно-промышленному комплексу России достойно справиться с поставленными задачами и вызовами, с которыми мы столкнулись. На текущий год они ещё более масштабные, в том числе с учётом реализации программы расширения и модернизации мощностей ОПК, в которой участвуют более 400 предприятий», — сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии.