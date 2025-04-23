В Уфе после непогоды возобновили обработку улиц и парков от клещей

«В настоящее время случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и инфекционным клещевым боррелиозом не зарегистрировано. В эпидемический сезон 2025 года на территории республики запланированы акарицидные обработки в парках, скверах и других местах массового отдыха населения на площади около 4100 гектаров. При планировании отдыха на природе напоминаем о мерах профилактики инфекций, передающихся через укусы клещей. Также напоминаем, что центр гигиены работает в выходные и праздничные дни. Режим работы и адреса, куда можно принести клеща жителям на исследования в различных районах республики, можете узнать на сайте Роспотребнадзора и Центра гигиены», — сказала Елена Шакирова.