В Уфе после непогоды возобновили обработку улиц и парков от клещей

Об этом сегодня на оперативном совещании в столичной администрации сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Башкирии Елена Шакирова. Она отметила, что перед праздничными днями данная работа будет усилена.
Елена Шакирова рассказала, что в этом году в медорганизации города с жалобами на укусы клещей обратились 71 человек, в том числе 19 детей. У горожан присасывание клещей в основном происходит за пределами города.
Специалисты исследовали 371 клещ, снятые с людей, выявлено 13 положительных. На клещевой боррелиоз исследовано 308 насекомых, выявлено 11 положительных.
Как отметила Елена Шакирова, охват лиц, обратившихся по поводу присасывания клещей, составил почти 52% от общего числа обратившихся, детей — 81,5%, (2024 — 54,7%, дети — 83,7%).
«В настоящее время случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и инфекционным клещевым боррелиозом не зарегистрировано. В эпидемический сезон 2025 года на территории республики запланированы акарицидные обработки в парках, скверах и других местах массового отдыха населения на площади около 4100 гектаров. При планировании отдыха на природе напоминаем о мерах профилактики инфекций, передающихся через укусы клещей. Также напоминаем, что центр гигиены работает в выходные и праздничные дни. Режим работы и адреса, куда можно принести клеща жителям на исследования в различных районах республики, можете узнать на сайте Роспотребнадзора и Центра гигиены», — сказала Елена Шакирова.
Она также проинформировала о том, что в Уфе наблюдается снижение заболеваемости ОРИ на 11,7%. Всего за неделю в Уфе зарегистрировано 8305 случаев заболевания, из них 48,2% приходится на детское население.
Что касается коронавирусной инфекции, то с начала года в столице зарегистрирован 41 случай заболевания, показатель заболеваемости в сравнении с прошлой неделей ниже на 12,5%.
Также Елена Шакирова предупредила об опасности заболевания мышиной лихорадкой. За прошедшую неделю в Уфе зарегистрировано шесть случаев заболевания с предварительным диагнозом ГЛПС.
«Анализ причин и условий заражения людей вирусом ГЛПС за 3 месяца 2025 года свидетельствует о преобладании заражения больных в бытовых условиях — 87%. Несмотря на то, что подъём заболеваемости ожидается в летне-осеннем периоде, проводить комплекс профилактических мероприятий необходимо уже сейчас», — отметила Елена Шакирова.
Напомним, весной традиционно становится больше пациентов с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), так как люди начинают больше гулять в парках, выезжать на природу, участвуют в субботниках, открывают дачный сезон. Основными переносчиками инфекции в республике являются рыжие полёвки и лесные мыши.