Губернатор В. Федорищев: в регионе педагогам повысили оклады на 12−20% в апреле

Губернатор Самарской области объявил о подписании постановления, которое увеличит зарплаты учителей с 1 апреля 2025 года.
Процент повышения составит от 12,2 до 20,5%, в зависимости от типа учебного заведения (школы, колледжи, университеты и т.д.). Это значит, что размер надбавки будет разным для учителей, работающих в разных образовательных учреждениях.
Цель данного повышения достичь уровня средней заработной платы педагогов, установленного указом президента России.
Таким образом, к апрелю 2025 года планируется привести среднюю зарплату учителей Самарской области к целевому показателю, обозначенному на федеральном уровне.
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