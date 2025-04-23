В Ростовской области инспекторы ДПС помогли беременной женщине вовремя попасть в роддом. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.
Все случилось еще около трех недель назад, 2 апреля, в селе Кулешовка. Сначала к правоохранителям подбежал взволнованный мужчина. Он рассказал, что его беременной супруге внезапно стало плохо, и ей нужно срочно попасть в Ростов-на-Дону.
Мужчина боялся, что сам не успеет довезти женщину к врачам, поэтому попросил автоинспекторов о помощи. Не раздумывая, полицейские забрали женщину и отвезли в ЦГБ. Спустя несколько часов на свет появилась маленькая Полина.
В Госавтоинспекции рассказали, что помощь семье оказали капитан полиции Цыганков Иван и старший лейтенант полиции Драгунов Александр.