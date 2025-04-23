В Ростовской области инспекторы ДПС помогли беременной женщине

Все случилось еще около трех недель назад, 2 апреля, в селе Кулешовка. Сначала к правоохранителям подбежал взволнованный мужчина. Он рассказал, что его беременной супруге внезапно стало плохо, и ей нужно срочно попасть в Ростов-на-Дону.