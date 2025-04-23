В Москве простились со скульптором Зурабом Церетели. Фоторепортаж

Церетели был автором многих памятников в России, которые вызвали неоднозначную реакцию, например памятника Петру I в развилке Москвы-реки и Водоотводного канала. Перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке возвышается его работа «Добро побеждает зло», посвященная подписанию в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.