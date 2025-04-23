В Москве простились со скульптором Зурабом Церетели. Фоторепортаж

В Москве в храме Христа Спасителя простились со скульптором Зурабом Церетели, который умер 22 апреля на 92-м году жизни.
На церемонии присутствовали Татьяна Кочемасова, гражданская жена Церетели, которая была с ним в последние годы жизни, его дочь, искусствовед Елена Церетели, внук, исполнительный директор Московского музея современного искусства и вице-президент Российской академии художеств Василий Церетели. Также были замечены телеведущий Андрей Малахов, бывший директор Пушкинского музея Марина Лошак, художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов, великий князь Георгий Романов и другие.
Венки прислали президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл, представители грузинской диаспоры в России посетили церемонию в национальных костюмах, отмечает «СтарХит».
После церемонии в Москве тело Церетели будет доставлено в Тбилиси. Гражданские панихиды пройдут 24 и 25 апреля в основанном им Музее современного искусства.
Зураб Церетели — советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец. За свою жизнь он создал более 5 тыс. произведений. С 1997 года возглавлял Российскую академию художеств. Был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», а также имел звание народного художника России.
Церетели был автором многих памятников в России, которые вызвали неоднозначную реакцию, например памятника Петру I в развилке Москвы-реки и Водоотводного канала. Перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке возвышается его работа «Добро побеждает зло», посвященная подписанию в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.