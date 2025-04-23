«Около семи миллионов рублей». КГК назвал сумму штрафов после проверок 1400 магазинов и объектов общепита в Беларуси

КГК сказал, что сумма штрафов составила 7 млн рублей после проверок магазинов и общепита. Подробности озвучил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, передает Sputnik.by.
Герасимов обратил внимание, что в 2024 году специалисты ведомства пристально следили за ассортиментом (в том числе акцент был сделан на белорусские товары) и проверяли, насколько справедливыми являются цены. Так, удалось проверить более 1400 магазинов и заведений общепита.
— Нарушения установлены почти в 90%. К дисциплинарной административной ответственности привлечены 986 должностных лиц, — заявил глава КГК.
Он уточнил, что сумма штрафов по итогам проверок магазинов и заведений общественного питания составила около семи миллионов рублей в 2024 году. По словам Герасимова, в случае грубых нарушений, касающихся безопасности и здоровья граждан, были приняты самые жесткие меры — вплоть до приостановки работы магазина или же кафе. Герасимов заметил, что основной акцент был сделан на профилактику.
— Когда субъекты торговли соблюдают законодательство, тогда и меньше нареканий на ее работу у граждан, — пояснил он.
Вместе с тем глава Комитета госконтроля заметил, что работа так велась и над тем, чтобы не было необоснованного роста цен. Он подчеркнул, что указанная работа будет продолжена и в 2025 году.
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