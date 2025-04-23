«Около семи миллионов рублей». КГК назвал сумму штрафов после проверок 1400 магазинов и объектов общепита в Беларуси

Он уточнил, что сумма штрафов по итогам проверок магазинов и заведений общественного питания составила около семи миллионов рублей в 2024 году. По словам Герасимова, в случае грубых нарушений, касающихся безопасности и здоровья граждан, были приняты самые жесткие меры — вплоть до приостановки работы магазина или же кафе. Герасимов заметил, что основной акцент был сделан на профилактику.