В Перми обсуждают изменения в ПЗЗ

Кроме того, предлагается дополнить перечень территориальных зон и подзон подзоной Ц-5 (В 0 эт) и подзоной Ц-5 (П 0,0); дополнить градостроительный регламент территориальной зоны оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5) подзоной Ц-5 (В 0 эт) и подзоной Ц-5 (П 0,0); дополнить перечень условно разрешенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) видом разрешенного использования «заправка транспортных средств (4.9.1.1)»; дополнить перечень условно разрешенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5) видом разрешенного использования «стоянка транспортных средств (4.9.2)»; дополнить перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны Р-Эспланада видом разрешенного использования «объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)».