В Перми обсуждают изменения в ПЗЗ

До 25 апреля на Публичном портале ИСОГД города Перми проводятся общественные обсуждения, посвященные проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Перми.
Рассматривается вопрос установления границ подзон Ц-5 (В 0 эт), Ц-5 (П 0,0) территориальной зоны оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5) для земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410231:895 на улице Левченко в Индустриальном районе.
Кроме того, предлагается дополнить перечень территориальных зон и подзон подзоной Ц-5 (В 0 эт) и подзоной Ц-5 (П 0,0); дополнить градостроительный регламент территориальной зоны оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5) подзоной Ц-5 (В 0 эт) и подзоной Ц-5 (П 0,0); дополнить перечень условно разрешенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) видом разрешенного использования «заправка транспортных средств (4.9.1.1)»; дополнить перечень условно разрешенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5) видом разрешенного использования «стоянка транспортных средств (4.9.2)»; дополнить перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны Р-Эспланада видом разрешенного использования «объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)».
Материалы к проекту можно изучить до 25 апреля на Публичном портале ИСОГД, на сайте городской администрации, а также в администрациях:
— Ленинского района по адресу: ул. Пермская, 57;
— Мотовилихинского района по адресу: ул. Уральская, 36;
— Орджоникидзевского района по адресу: ул. Александра Щербакова, 24;
— Свердловского района по адресу: ул. Сибирская, 58;
— Индустриального района по адресу: ул. Мира, 15;
— Дзержинского района по адресу: ул. Ленина, 85;
— Кировского района по адресу: ул. Кировоградская, 33;
— поселка Новые Ляды по адресу: ул. Транспортная, 2.
Предложения и замечания можно подать до 25 апреля на Публичном портале ИСОГД, в администрациях районов, в городском департаменте градостроительства и архитектуры.