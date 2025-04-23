В ближайшие дни в воздухе Омска ожидается высокая концентрация мощного аллергена

В ближайшие пять дней в воздухе Омска ожидается высокая концентрация мощного аллергена. По данным сервиса «Яндекс Погода», в это время наступит пик концентрации пыльцы березы.
Как указано на карте распространения аллергенов, в фазу вегетативной активности это растение уже вступило, и пыльцы березы в воздухе уже есть. Однако пока ее не так много. Высокая концентрация пыльцы ожидается в период с пятницы, 25 апреля, по вторник следующе недели. Затем наступит небольшой спад до 1 мая.
Отметим, что пыльца березы является мощным аллергеном, и чувствительным к ней людям следует заранее приготовится к неблагоприятному периоду.