В ближайшие дни в воздухе Омска ожидается высокая концентрация мощного аллергена

Как указано на карте распространения аллергенов, в фазу вегетативной активности это растение уже вступило, и пыльцы березы в воздухе уже есть. Однако пока ее не так много. Высокая концентрация пыльцы ожидается в период с пятницы, 25 апреля, по вторник следующе недели. Затем наступит небольшой спад до 1 мая.