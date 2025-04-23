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В Иркутской области услуги ранней помощи детям можно оформить онлайн

С начала 2025 года новой системой воспользовались 20 семей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С начала 2025 года в Иркутской области заработал электронный сервис для родителей, которым нужна ранняя помощь для детей до трех лет. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, всего за несколько месяцев работы новой системой уже воспользовались 20 семей из разных уголков области.

Ранняя помощь — это первый шаг к реабилитации малышей с особенностями развития. Специалисты работают не только с детьми, но и поддерживают их родителей, помогая адаптироваться к новым условиям и максимально раскрыть потенциал ребенка в повседневной жизни.

— Родителям больше не нужно ходить по инстанциям — все необходимые данные можно внести в электронную форму в разделе «Подать заявку». После этого с семьей связывается специалист ресурсно-методического центра, чтобы уточнить детали и назначить удобное время для консультации, — объяснил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.

После обращения специалисты проводят комплексную диагностику: оценивают состояние ребенка, собирают медицинские данные и историю развития. Если требуется, проводят первичный осмотр и принимают решение о включении малыша в программу ранней помощи.