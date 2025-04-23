В Иркутской области услуги ранней помощи детям можно оформить онлайн

— Родителям больше не нужно ходить по инстанциям — все необходимые данные можно внести в электронную форму в разделе «Подать заявку». После этого с семьей связывается специалист ресурсно-методического центра, чтобы уточнить детали и назначить удобное время для консультации, — объяснил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.