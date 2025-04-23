Из Калининграда добавят автобусных рейсов в Польшу

С 19 мая в расписание движения автобусов вводятся дополнительные рейсы по международному маршруту № 900 Калининград — Сопот. Об этом «Клопс» сообщили на автовокзале.
Транспорт будет курсировать через Гданьск. Время отправления из Калининграда — ежедневно в 10:25. Обратно автобус пойдёт в 17:20. Справочную информацию можно получить по телефону
Стоимость проезда до Гданьска составляет в одну сторону 4 тысячи рублей. С учётом дополнительных автобусов, только в этом направлении из Калининграда будет курсировать ежедневно девять рейсов.
В апреле добавили автобусов из областного центра до Берлина.