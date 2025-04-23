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Из Калининграда добавят автобусных рейсов в Польшу

Стоимость проезда 4 тысячи рублей.

С 19 мая в расписание движения автобусов вводятся дополнительные рейсы по международному маршруту № 900 Калининград — Сопот. Об этом «Клопс» сообщили на автовокзале.

Транспорт будет курсировать через Гданьск. Время отправления из Калининграда — ежедневно в 10:25. Обратно автобус пойдёт в 17:20. Справочную информацию можно получить по телефону 8 (4012) 64−36−35 (с 8:00 до 20:00).

Стоимость проезда до Гданьска составляет в одну сторону 4 тысячи рублей. С учётом дополнительных автобусов, только в этом направлении из Калининграда будет курсировать ежедневно девять рейсов.

В апреле добавили автобусов из областного центра до Берлина.