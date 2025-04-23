Из Калининграда добавят автобусных рейсов в Польшу

Транспорт будет курсировать через Гданьск. Время отправления из Калининграда — ежедневно в 10:25. Обратно автобус пойдёт в 17:20. Справочную информацию можно получить по телефону 8 (4012) 64−36−35 (с 8:00 до 20:00).