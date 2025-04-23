Решение по конфликту интересов в музее PERMM могут вынести 13 мая

Речь идёт об иске, который Ленинский районный суд начал рассматривать после обращения прокуратуры. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в конце 2024 года надзорный орган вышел в суд из-за контракта, который музей заключил с художником Арсением Сергеевым. Прокуратура обнаружила в таком взаимодействии конфликт интересов из-за отношений Сергеева с Наилей Аллахвердиевой, которая тогда занимала пост директора музея.