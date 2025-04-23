Решение по конфликту интересов в музее PERMM могут вынести 13 мая

Решение по конфликту интересов в музее современного искусства PERMM могут вынести 13 мая, сообщает «Новый компаньон».
Речь идёт об иске, который Ленинский районный суд начал рассматривать после обращения прокуратуры. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в конце 2024 года надзорный орган вышел в суд из-за контракта, который музей заключил с художником Арсением Сергеевым. Прокуратура обнаружила в таком взаимодействии конфликт интересов из-за отношений Сергеева с Наилей Аллахвердиевой, которая тогда занимала пост директора музея.
По данным «Нового компаньона», 23 апреля в районной инстанции прошло новое заседание, на котором судья запросила документы по определению цены контракта, которым руководствуется музей. На предыдущем заседании также изучили банковские выписки. После получения новых документов решение могут вынести на следующем этапе рассмотрения, который пройдёт 13 мая.
Напомним, в декабре 2024 года, после начала процесса, посвящённого конфликту интересов, бывший директор PERMM Наиля Аллахвердиева написала заявление об увольнении. После её ухода по собственному желанию прокуратура потребовала через суд изменить формулировку на «уволена в связи с утратой доверия».