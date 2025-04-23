В Краснодаре сезон фонтанов стартует в конце апреля

Запуск фонтанов запланирован на 25 апреля. Сезон их работы продлится до 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



Всего в городе заработают 11 городских фонтанов: на Платановом бульваре в Юбилейном микрорайоне; на Казачьей площади перед Законодательным Собранием Краснодарского края (ул. Красная, 3); «Звёздный» и «Струйный» на территории сквера Дружбы народов (ул. им. Орджоникидзе, 24); «Роза ветров» (ул. Красная, 43); у памятника святой великомученице Екатерине у Александровской арки на пересечении ул. Красной и ул. им. Бабушкина; в сквере им. маршала Г. К. Жукова; на Главной городской площади; в Фестивальном сквере на пересечении улиц им. Атарбекова и им. Тургенева; в сквере им. Л. Г. Гатова около Дворца искусств КМТО «Премьера» (ул. им. Стасова, 175); у кинотеатра «Аврора» на Александровском бульваре (ул. Красная, 169/10).