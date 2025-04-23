На крымском побережье пройдут учения силовиков

По его словам, учения пройдут в прибрежной зоне от Феодосии до ялтинского Фороса. В этом мероприятии примут участие подразделения территориальной обороны «Барс-Крым», Минобороны, других силовых структур, а также правоохранители. Они будут отрабатывать противодействие высадке диверсионных групп противника на территорию Крыма.