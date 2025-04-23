На крымском побережье пройдут учения силовиков

В четверг, 24 апреля, на побережье Крыма планируют провести учения силовиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, учения пройдут в прибрежной зоне от Феодосии до ялтинского Фороса. В этом мероприятии примут участие подразделения территориальной обороны «Барс-Крым», Минобороны, других силовых структур, а также правоохранители. Они будут отрабатывать противодействие высадке диверсионных групп противника на территорию Крыма.
«Будет осуществляться полное блокирование района учений и проведение досмотровых мероприятий с 9:00 до 15:00», — добавил глава республики.
Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие. Руководитель региона попросил жителей отнестись к ситуации с пониманием, а также оказывать содействие в проведении учений. Он напомнил, что необходимо доверять только официальным источникам информации.