ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт 23 апреля

В связи с непогодой автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты. Также москвичам посоветовали не оставлять машины и не стоять самим около деревьев и шатких конструкций.