Рано радовались: Почему запустить дизель Одесса-Кишинев в ближайшее время нереально

Реально ли запустить дизель-поезд Одесса-Кишинев?
По мнению, украинских журналистов, это маловероятно.
Напомним, что недавно министр развития территорий Украины Андрей Кашуба и его молдавский коллега обсудили восстановление пассажирского железнодорожного сообщения Одесса- Кишинев и возможность транзита грузовых вагонов.
Украинская сторона подчеркнула, что для принятия обоснованного решения о запуске маршрута нужно тщательно проанализировать его экономическую эффективность. Речь идет об оценке пассажиропотока, стоимости пользования инфраструктурой и возможных тарифов на перевозки.
Несмотря на такие оптимистические планы, одесский журналист Алексей Сухой считает возобновление пассажирского сообщения между Одессой и Кишиневом маловероятным.
"Железная дорога из Одессы в Кишинев по привычному короткому маршруту проходит через территорию непризнанного Приднестровья. Возобновление движения по этой ветке маловероятно и будет сопряжено с множеством проблем.
Дизель-поезд должен проходить через Приднестровье и его столицу — город Тирасполь. Как при этом осуществлять пограничный и таможенный контроль — не понятно, возможны также различные провокации.
Другие — альтернативные пути движения вряд ли стоит рассматривать — они намного длиннее, да и вопросы безопасности должны стоять на первом месте", — отметил украинский обозреватель.
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