Почта России выпустит блок с маркой, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

25 апреля в почтовое обращение выйдет марочный блок, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На марке изображён орден Отечественной войны I степени, на полях — фотографии Евгения Халдея и Владимира Гребнева. Специально для Перми к выходу блока Почта России изготовила художественный штемпель первого дня.
Тираж блока — 58 000 экземпляров. Номинал — 80 ₽ Блок поступит во все регионы России.
«Почтовая связь имела исключительно важное значение в годы Великой Отечественной войны. Почта стала нитью, которая связывала тыл и фронт. И сегодня мы проводим большую работу по сохранению и увековечиванию подвига фронтовиков и тружеников тыла. Ежегодно в почтовое обращение выходят марки, открытки, конверты и штемпели специального гашения в память о тех, кто в тылу и на передовой приближал Победу», — отметила директор регионального управления Почты России Наталия Доронина.
Государственные знаки почтовой оплаты и штемпели специального гашения в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты.
Штемпель будет доступен для использования только один день, 25 апреля. Поставить памятный оттиск гости и жители Перми смогут в центральном почтовом отделении, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 28.
Церемония специального гашения почтового блока состоится в Перми на центральной площадке «Диктанта Победы» с участием представителей Почты России в Пермском крае, регионального отделения партии «Единая Россия» и администрации города Перми.