Почта России выпустит блок с маркой, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

«Почтовая связь имела исключительно важное значение в годы Великой Отечественной войны. Почта стала нитью, которая связывала тыл и фронт. И сегодня мы проводим большую работу по сохранению и увековечиванию подвига фронтовиков и тружеников тыла. Ежегодно в почтовое обращение выходят марки, открытки, конверты и штемпели специального гашения в память о тех, кто в тылу и на передовой приближал Победу», — отметила директор регионального управления Почты России Наталия Доронина.