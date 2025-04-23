В Перми на выходные отключат воду у жильцов 60 домов

В Перми на сетях водоснабжения 26 и 27 апреля проведут плановые ремонтные и аварийно-восстановительные работы. Воду отключат почти в 60 многоквартирных домах.
Воды не будет по адресам:
— 26 апреля с 09:30 до 19:30 на ул. Камчатовской, 18, 20, 20а, ул. Краснофлотской, 11, 11/1, 11/2, 14, 14а, ул. Куйбышева, 47, 49, 50, 50а, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 57а, ул. Механошина, 10, 15, 17, 17/1, 4, 6, 8, ул. Попова, 58, ул. Революции, 58, 58а, 60, 60/1, 62, 62а, 64, 66, 68;
— 27 апреля с 09:00 до 19:30 ул. Горького, 66, 72, ул. Народовольческой, 3, Островского, 52, 59, 59/1, 63, 66, 68, 69, ул. Революции, 13, 16, 18, ул. Тимирязева, 11, 15, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 9.
Также водоснабжение отключат 24 апреля с 10:00 до 19:00 на ул. Каменского, 2а, ул. 3-й Водопроводной, 1, 5, ул. Строителей, 48.
Компания «НОВОГОР-Прикамье» приносит извинения жителям города за доставленные неудобства, а также сделать необходимые запасы воды.