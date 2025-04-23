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КГК Беларуси сказал про 44 уголовных дела за финансирование экстремисткой и террористической деятельности

КГК: 44 уголовных дела заведено за финансирование экстремизма и терроризма.

Источник: Комсомольская правда

КГК сообщил, что 44 уголовных дела заведено за финансирование экстремизма и терроризма. Подробности рассказал глава Комитета государственного контроля Василий Герасимов, пишет БелТА.

Председатель КГК отметил, что органами финансовых расследований в 2024 году было установлено 2700 криптовалютных транзакций, которые связаны с финансированием экстремистской и террористической деятельности. Он добавил, что было заведено 44 уголовных дела.

Герасимов добавил, что совместно с органами государственной безопасности удалось установить 1445 граждан, которые при помощи платежного сервиса соцсети Facebook* переводили деньги экстремистам.

Ранее КГК назвал сумму штрафов после проверок 1400 магазинов и объектов общепита в Беларуси: «Около семи миллионов рублей».

Тем временем МВД отреагировало на фейки о въезде 150 000 пакистанцев в Беларусь: «Миграционные потоки из Пакистана отсутствуют, равно как и злодеяния».

Кстати, Мингорисполком сказал про изменения в выплатах пенсий с 1 июля 2025 года.

* — принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской, деятельность организации запрещена территории РФ.