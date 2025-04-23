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Год выборов в Молдове: правительство выдает пасхальную помощь, но не всем

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Правительство Молдовы объявило о предоставлении некоторым категориям граждан единовременной пасхальной денежной помощи.

Источник: Sputnik.md

Как сообщил на пресс-конференции в среду министр труда и соцзащиты Алексей Бузу, со 2 мая нынешнего года помощь охватит семьи с детьми до пяти лет, все семьи с детьми с особыми потребностями, а также семьи, где есть взрослые с тяжелой формой инвалидности. Размер помощи составит 76 и 255 евро.

Будет предложена «Пасхальная помощь семьям»: с детьми до 5 лет — 1500 леев на ребенка, семьям с детьми с ограниченными возможностями — 5 000 леев на каждого ребенка, семьям со взрослыми с тяжелой инвалидностью — 5 000 леев.

сообщил Бузу

Общая сумма помощи составляет 470 миллионов леев, ею смогут воспользоваться более 230 тысяч человек.

Пасхальная помощь была предусмотрена в рамках проекта «Бюджет+Plus», который включает финансовые ресурсы на общую сумму 8 миллиардов леев и сформирован за счет европейских денег. Еврокомиссия представила в октябре 2024 года План экономического роста Молдовы до 2027 года, который предоставит до 385 миллионов евро в виде грантов и 1,5 миллиарда евро в виде кредитов.

В сентябре нынешнего года в Молдове пройдут очередные парламентские выборы.