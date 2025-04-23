Год выборов в Молдове: правительство выдает пасхальную помощь, но не всем

Как сообщил на пресс-конференции в среду министр труда и соцзащиты Алексей Бузу, со 2 мая нынешнего года помощь охватит семьи с детьми до пяти лет, все семьи с детьми с особыми потребностями, а также семьи, где есть взрослые с тяжелой формой инвалидности. Размер помощи составит 76 и 255 евро.