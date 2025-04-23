Письмо в бутылке нашли спустя 50 лет после отправки.

Двое братьев на Багамах нашли письмо в стеклянной бутылке, отправленное 50 лет назад из американского штата Массачусетс. Об этом пишет WCVB-TV.
Братья Клинт и Эван Баффингтоны много лет исследуют пляжи на предмет ценных и интересных вещей. За все время они обнаружили более 100 писем в бутылках, однако последняя находка их заинтересовала больше остальных.
На одном из островов Багамского архипелага братья обнаружили старую бутылку из-под Pepsi, внутри которой лежало письмо, отправленное в 1876 году. Его написал 14-летний американец Питер Р. Томпсон — ученик школы Pentucket Regional Junior High School. В воду тару с запиской бросили моряки Береговой охраны США.
Чтобы письмо приплыло из США на Багамы, оно должно было проплыть по океану около двух тысяч километров.
Баффингтоны нашли Томпсона в социальных сетях и созвнились с ним. По его словам, он не помнит, как писал письмо, однако в памяти сохранилось путешествие на занятия по океанографии, во время которого оно было написано.
Ранее послание в бутылке 26-летней давности обнаружил школьник на границе США и Канады.