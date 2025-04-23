До +27° обещают воронежские синоптики в конце рабочей недели

Конец рабочей недели продолжит радовать воронежцев теплом. Днем в четверг, 24 апреля, воздух прогреется до +27 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.
В этот день в столице Черноземья будет переменная облачность. Осадков не ожидается. В ночь на 24 апреля столбики термометров покажут +7… +9 градусов. Ветер восточный со скоростью 6−11 м/с.
В пятницу, 25 апреля, сохранится переменная облачность. Без осадков. В темное время суток температура воздуха составит +11 градусов, а днем потеплеет до +24 градусов. Направление ветра сменится на западное. Его скорость составит 8−13 м/с.