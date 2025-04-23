Эксперты оценили шансы появления метро в Уфе

«Метро построить в Уфе можно. Мне кажется, вопрос здесь исключительно экономический. Но насколько высок шанс, что оно появится в перспективе, сложно сказать. Лично я верю в это с большим трудом. Сегодня наш общественный транспорт в целом неплохо развивается, появляются европейские трамваи, которые по пропускной способности ненамного отличаются от метро. При правильной организации этого может быть вполне достаточно. Поэтому появление дополнительных трамвайных линий более вероятно, чем метро», — уверен он.