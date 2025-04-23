Эксперты оценили шансы появления метро в Уфе

Уже была трасса, уже была экспедиция «Уралзолоторазведки», были разведочные шахты под эту трассу для детального изучения выработок, но потом что-то пошло не так. Притом, несмотря на распространенное мнение, карст не является главным препятствием для строительства метро. Например, Санкт-Петербург в инженерно-геологическом отношении гораздо сложнее, чем Уфа, однако метро там прекрасное. Карст — лишь одна из сложностей, которые в других городах решаются.
По мнению сотрудника НИИ автомобильного транспорта Олега Арефьева, данный вопрос упирается в экономику.
«Метро построить в Уфе можно. Мне кажется, вопрос здесь исключительно экономический. Но насколько высок шанс, что оно появится в перспективе, сложно сказать. Лично я верю в это с большим трудом. Сегодня наш общественный транспорт в целом неплохо развивается, появляются европейские трамваи, которые по пропускной способности ненамного отличаются от метро. При правильной организации этого может быть вполне достаточно. Поэтому появление дополнительных трамвайных линий более вероятно, чем метро», — уверен он.
Как прокомментировал эксперт по инженерно-геологическим и карстологическим изысканиям Юрий Стром, потенциальное появление метро в столице Башкирии потребует значительных финансовых затрат.
«Карст является большим препятствующим фактором, но реально не он явился причиной тому, что метро в Уфе не было построено. Перекрыть проспект Октября на время строительства, вынести все коммуникации само по себе очень дорого. При проходке метро надо тампонировать и ликвидировать все карстовые полосы, это также приводит к сильному удорожанию работ. Однако с современными технологиями это также не является значительным препятствием», — пояснил гость прямого эфира.