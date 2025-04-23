В Самаре пройдет концерт к 340-летию Иоганна Себастьяна Баха

24 апреля в Музее Модерна состоится концерт (6+), посвященный 340-летию со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха. В программе прозвучат произведения Баха, его сыновей — Карла Филиппа Эммануила и Иоганна Кристиана, а также Феликса Мендельсона.
В исполнении примут участие солисты Самарского театра оперы и балета: Софья Цимбал (сопрано), Андрей Уймин (гобой), Татьяна Гайворонская (альт), Евгений Матюшенков (флейта) и фортепианный дуэт Samara Piano Duo.
Концерт начнется в 18:30. Адрес: ул. Красноармейская улица, 15. Вход — по билетам.
Ранее мы писали, 3 мая в Самарский академический театр оперы и балета представит программу «Пламя Победы», посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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