В Самаре пройдет концерт к 340-летию Иоганна Себастьяна Баха

24 апреля в Музее Модерна состоится концерт (6+), посвященный 340-летию со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха. В программе прозвучат произведения Баха, его сыновей — Карла Филиппа Эммануила и Иоганна Кристиана, а также Феликса Мендельсона.