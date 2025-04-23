9-й «Кубок Героев-пограничников» по футболу пройдет в Самаре 26 и 27 апреля

Областной турнир (6+) посвятят военнослужащим, которые погибли в Великой Отечественной войне, локальных конфликтах и зоне спецоперации.
Всего к состязанию присоединятся восемь детских команд из восьми районов губернии. Всего ожидают 120 ребят. Матчи организуют в Самаре на стадионе «Нефтяник» на улице Стадионной, 1а.
На 9:30 запланировано открытие, в 10:00 начнутся игры. Финальные состоятся 27-го числа и пройдут с 10:00 до 12:00. В 12:15 соревнование закроют и наградят победителей и участников турнира.
Ранее спортсмены из Самарской области с ОВЗ взяли серебро чемпионата России по футзалу (6+).
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