Грозы и сильный ветер обрушатся на Башкирию

В Башкирии испортится погода. О приближающихся неблагоприятных явлениях жителей республики экстренно предупреждает МЧС.
Так, завтра, 24 апреля, на территории региона ожидаются грозы, кратковременные дожди и усиление ветра до 16 м/с. Температурный фон сохранится в пределах +5…+10°C ночью и +21…+26°C днем.
Жителей Башкирии просят быть осторожными и учитывать погодные условия.
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