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Грозы и сильный ветер обрушатся на Башкирию

МЧС Башкирии предупредило о грозе и сильном ветре.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии испортится погода. О приближающихся неблагоприятных явлениях жителей республики экстренно предупреждает МЧС.

Так, завтра, 24 апреля, на территории региона ожидаются грозы, кратковременные дожди и усиление ветра до 16 м/с. Температурный фон сохранится в пределах +5…+10°C ночью и +21…+26°C днем.

Жителей Башкирии просят быть осторожными и учитывать погодные условия.

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