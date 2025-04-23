Стали известны подробности чемпионата России по ММА в Самаре

С 30 мая по 1 июня зрителей ждут зрелищные поединки и турнир OPEN FC 54.
Через пять недель в Самаре стартует Чемпионат России по смешанным боевым единоборствам (ММА) среди мужчин и женщин. Организатором соревнований выступает Федерация ММА Самарской области.
Подготовке к турниру было посвящено большое интервью с президентом федерации Александром Гурьяновым.
Накануне старта первенства страны в Самаре в отеле «7 Avenue Hotel & SPA» состоится судейская комиссия для участников и пройдет совещание представителей команд и судей.
В пятницу 30 мая в дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоится взвешивание спортсменов, а в 11 часов после торжественного открытия и начнутся предварительные поединки. 31 мая там же с десяти утра продолжатся предварительные бои.
1 июня в ЛДС им. В Высоцкого с 13:00 до 16:30 пройдут финальные поединки.
Сборную Самарской области будут представлять спортсмены:
Зрителей ждут 16 финалов (10 мужских и 6 женских); участие лучших бойцов со всей России — от Калининграда до Камчатки; выступление самарских спортсменов.
Победители чемпионата получат право представлять Россию на Чемпионате мира.
После финалов любителей пройдут поединки профессиональных бойцов в рамках турнира OPEN FC 54. Состоятся шесть профессиональных боев, включая чемпионский поединок Алманбета Жаныбекова (Кыргызстан) vs Олега Дадонова (Россия).
Ринг-анонсер — Александр «Белый скорпион» Загорский.
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