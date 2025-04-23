До городских кладбищ Казани будут курсировать специальные автобусы

В Казани на памятные дни 29 апреля (Радоница), 9 мая и 7 июня (Троицкая родительская суббота) назначены дополнительные автобусные маршруты до кладбищ, сообщили в комитете по транспорту исполкома города.
По маршруту «Проспект Победы — Самосыровское кладбище» будут курсировать 7 автобусов № 201с.
6 автобусов № 202с назначены на маршрут «Чеховский рынок — Самосыровское кладбище».
Для жителей Дербышек подготовили один автобус № 204с «Ж.м. Дербышки — кладбище в ж.м. Дербышки».
Еще один автобус № 205с будет курсировать по маршруту «ДК железнодорожников — Юдинское кладбище».
От КДК им. Ленина до кладбища в ж.м. Сухая река можно будет добраться на четырех автобусах № 206с.
Один автобус № 207с подготовлен для маршрута «Самосыровское кладбище — кладбище “Курган”.
По маршруту “Ул. Гаврилова — кладбище в ж.м. Сухая река” будут курсировать шесть автобусов № 208с.
От площади Вахитова до Татарского кладбища будет ездить один специальный автобус № 209с.
Еще один автобус № 210 назначен на маршрут «Самосыровское кладбище — Мусульманское кладбище».
Два автобуса будут курсировать по маршруту № 84 «Ул. Халитова — Киндерское кладбище — ж.м. Чебакса» (с заездом на кладбище Курган).
Кроме того, ряд автобусов будут ездить по графику рабочего дня. Среди них автобусы маршрутов № 2 «Ст.м.»Аметьево«- ЦУМ», № 23 «ул. Р. Яхина — ж.м. Мирный», № 37а «Сухая Река — КДК им. Ленина», № 46 «ж.к. Экопарк Дубрава» — Профилакторий«, № 56»ул. Р. Яхина — ж.м. Петровский«, № 71 “Городская больница № 5 -ж.м. Константиновка”, № 72 “Театр им. Г. Камала — Профилакторий”.