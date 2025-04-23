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В Ростовской области открылось первое инклюзивное кафе

В Ростове на улице Седова появилось первое на юге страны инклюзивное кафе «Теплица. Бережно». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

«Теплица» состоит из нескольких зон. В одной из них располагается кафе с залом для посетителей и открытой кухней. В кафе будут работать примерно 30% сотрудников с особенностями здоровья.

Действующие сотрудники кафе уже прошли обучение в известных кофейнях нашего региона.

«“Теплица. Бережно” — это городское кафе, куда можно прийти всей семьей. У нас вкусные завтраки и обеды. Мы собираем семейные рецепты, донские. Мы хотим создать атмосферу тепла, заботы, бережного отношения друг к другу, — рассказала директор обособленного подразделения благотворительного фонда “Я есть!” Татьяна Степанова.

В кафе некоторые элементы декора выполнены людьми с ограниченными возможностями здоровья. Посетители могут приобрести представленные вазы, тарелки, декоративные магниты и многое другое.

В новом пространстве также есть столярная мастерская, дизайнерская. В пространстве проводят творческие выставки и лектории. В ближайших планах — проведение гастрофестиваля.