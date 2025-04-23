В Астане увеличат долю местных рабочих на строительстве LRT

По его словам, казахстанские рабочие в основном выполняют функции водителей автопогрузочной и крановой техники, а также занимаются проектированием и специализированными строительными работами.
Ожидается, что с активной фазой укладки рельсов количество местных специалистов увеличится.
Он также подчеркнул важность соблюдения трудовых прав и условий труда всех работников, независимо от гражданства, особенно в контексте крупных инфраструктурных проектов.
На фоне многолетнего обсуждения строительства LRT и неоднократных приостановок проекта, власти подчеркивают, что сейчас основное внимание уделяется завершению объекта в установленные сроки и с соблюдением всех норм безопасности.