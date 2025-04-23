В Астане увеличат долю местных рабочих на строительстве LRT

В проекте строительства линии легкорельсового транспорта (LRT) в Астане задействованы 1900 рабочих, из которых 700 — граждане Казахстана. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета государственной инспекции труда Ерболат Абулхатин на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.