Всероссийский субботник в Челябинске пройдет на пяти локациях

«Всероссийский субботник — это не только важная инициатива, которая позволяет нам вместе приводить в порядок города и улицы, но и вклад каждого жителя в создание комфортной и благоприятной среды для жизни. В местах проведения субботников будут работать волонтеры, с помощью которых можно проголосовать за объекты, которые будут благоустроены в будущем», — сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько.