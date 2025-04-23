Всероссийский субботник в Челябинске пройдет на пяти локациях

Напомним, мероприятие запланировано провести 26 апреля.
«Всероссийский субботник — это не только важная инициатива, которая позволяет нам вместе приводить в порядок города и улицы, но и вклад каждого жителя в создание комфортной и благоприятной среды для жизни. В местах проведения субботников будут работать волонтеры, с помощью которых можно проголосовать за объекты, которые будут благоустроены в будущем», — сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько.
Челябинцы могут привести в порядок набережные, парки, скверы и дворы, принять участие в озеленении территорий, покраске лавочек и ограждений.
Массовые мероприятия пройдут в сквере «Молодежный» (Тракторозаводский район), на шоссе Металлургов, 70-Б (Металлургический район), в сквере у ТРК «Родник» (Центральный район), в роще «Трактор» (точка сбора у скульптуры святых Петра и Февронии) и на территории парка «Плодушка» (Ленинский район).