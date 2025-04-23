Создана противомикробная краска на базе эпоксида и хлоргексидина

«Пластиковые и металлические поверхности, широко встречающиеся в общественных местах, представляют собой резервуар для патогенных микробов, и даже при регулярной дезинфекции они способствуют распространению генов стойкости к действию антибиотиков. По этой причине для нас было очень важно создать противомикробные покрытия, предотвращающие распространение этих патогенов и их проникновение в организм пациентов», — пояснила доцент Ноттингемского университета Фелисити де Коган, чьи слова приводит пресс-служба вуза.