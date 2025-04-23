Создана противомикробная краска на базе эпоксида и хлоргексидина

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Химики из Великобритании разработали красящий материал на базе эпоксидной смолы и хлоргексидина, способный уничтожать кишечную палочку, стафилококк и другие патогенные бактерии на протяжении длительного срока. Его использование позволит замедлить распространение неуязвимых бактерий в клиниках и общественных помещениях, сообщила пресс-служба Ноттингемского университета.
«Пластиковые и металлические поверхности, широко встречающиеся в общественных местах, представляют собой резервуар для патогенных микробов, и даже при регулярной дезинфекции они способствуют распространению генов стойкости к действию антибиотиков. По этой причине для нас было очень важно создать противомикробные покрытия, предотвращающие распространение этих патогенов и их проникновение в организм пациентов», — пояснила доцент Ноттингемского университета Фелисити де Коган, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают де Коган и ее коллеги, за последние годы биохимики и материаловеды разработали несколько подобных покрытий, большинство из которых быстро изнашиваются или требуют использования сложных и дорогостоящих реагентов и методик нанесения на поверхность, что не позволяет массово применять их в местах общественного пользования, где люди постоянно контактируют с потенциально зараженными микробами поверхностями.
Руководствуясь подобными соображениями, британские химики попытались встроить одно из самых дешевых и простых противомикробных веществ, глюконат хлоргексидина, в эпоксидную смолу, используемую для изготовления большого числа популярных красителей и лакокрасочных материалов. Проведенные ими опыты показали, что молекулы глюконата хлоргексидина можно встроить в эпоксидную смолу таким образом, что они всегда будут присутствовать в приповерхностных слоях краски и взаимодействовать с бактериями.
Работу покрытия исследователи проверили на культурах патогенных форм кишечной палочки, а также «больничных» штаммах золотистого стафилококка и грибка Candida albicans. Опыты показали, что эпоксидная краска с добавлением хлоргексидина быстро уничтожает все три вида патогенов в течение более чем трех месяцев, сохраняя свои противомикробные свойства при длительном контакте с водой или механических повреждениях.
«Проведенные нами опыты показывают, что на поверхности нашего материала фактически полностью отсутствуют бактерии, причем его бактерицидные свойства включаются сразу после высыхания красителя. При этом молекулы бактерицидного вещества не вымываются из материала и не попадают в окружающую среду при повреждениях. Это позволит нам создать дешевые противомикробные покрытия, добавляя эпоксид с глюконатом хлоргексидина в другие краски», — подытожила де Коган.