Suzuki отзывает автомобили из-за неисправности, это коснется и Беларуси

Уточняется, что в момент использования некоторых видов топлива вероятны изменения в работе автомобиля. Для того, чтобы проверить, попадает ли машина под отзыв, следует проверить VIN (сделать это можно здесь). В том случае, если авто включено в кампанию, то необходимо связаться с официальным дилером Suzuki в Беларуси — «ДрайвМоторс».