Suzuki отзывает автомобили из-за неисправности, это коснется и Беларуси, пишет портал av.by.
В сообщении говорится, что дистрибьютер Suzuki Motor Corporation заявил про старт бессрочной сервисной или отзывной кампании. Так, специалисты заменят вакуумный насос на автомобилях Suzuki Vitara и SX4.
Уточняется, что в момент использования некоторых видов топлива вероятны изменения в работе автомобиля. Для того, чтобы проверить, попадает ли машина под отзыв, следует проверить VIN (сделать это можно здесь). В том случае, если авто включено в кампанию, то необходимо связаться с официальным дилером Suzuki в Беларуси — «ДрайвМоторс».
В автоцентре обращают внимание, что владелец может позвонить в сервис, назвать идентификационный номер автомобиля, а также свои контактные данные. Для автомобилиста будут подготовлены и зарезервированы детали, которые необходимы для ремонта авто.
Как пишет ТАСС, под отзыв попали 3756 автомобилей, которые были проданы с 2016 по 2022 годы с VIN-кодами согласно приложению. Причина состоит в неисправности вакуумного насоса.
Ранее белорусы голосованием выбрали автомобиль года: «Обошел Audi».
Кстати, Мингорисполком сказал про изменения в выплатах пенсий с 1 июля 2025 года.
Кроме того, Мингорисполком сказал про изменения в выплатах пенсий с 1 июля 2025 года.