Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермские фонтаны готовятся к работе

Если температура воздуха будет положительной, фонтаны в Перми традиционно начнут работу 1 мая.

Если температура воздуха будет положительной, фонтаны в Перми традиционно начнут работу 1 мая.

До 15 апреля все городские фонтаны были законсервированы. В этом году в связи с наступлением благоприятной погоды мероприятия по проверке работоспособности фонтанов после зимы и пуско-наладочные работы начались уже в начале апреля, рассказали в МКУ «Пермблагоустройство».

Специалисты прочищали форсунки, устанавливали и подключали насосы, заполняли систему водой, тестировали акустику, затем проводили тестовые запуски.

В этом году, как обычно, пермские фонтаны будут радовать жителей и гостей города в будни с 12:00 до 00:00, а по выходным и в праздничные дни — с 09:00 до 01:00. После выходных и праздников будут проводиться профилактические работы, в такие дни фонтаны будут начинать работать с 18:00.

Фонтаны перед зданием Законодательного собрания и на площади перед Театром-Театром снова будут показывать светомузыкальные шоу. Театральный фонтан будет давать представления ежедневно с 21:45 до 22:00, а фонтан у Законодательного собрания — с 22:45 до 23:00.