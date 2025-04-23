Пермские фонтаны готовятся к работе

Если температура воздуха будет положительной, фонтаны в Перми традиционно начнут работу 1 мая.
До 15 апреля все городские фонтаны были законсервированы. В этом году в связи с наступлением благоприятной погоды мероприятия по проверке работоспособности фонтанов после зимы и пуско-наладочные работы начались уже в начале апреля, рассказали в МКУ «Пермблагоустройство».
Специалисты прочищали форсунки, устанавливали и подключали насосы, заполняли систему водой, тестировали акустику, затем проводили тестовые запуски.
В этом году, как обычно, пермские фонтаны будут радовать жителей и гостей города в будни с 12:00 до 00:00, а по выходным и в праздничные дни — с 09:00 до 01:00. После выходных и праздников будут проводиться профилактические работы, в такие дни фонтаны будут начинать работать с 18:00.
Фонтаны перед зданием Законодательного собрания и на площади перед Театром-Театром снова будут показывать светомузыкальные шоу. Театральный фонтан будет давать представления ежедневно с 21:45 до 22:00, а фонтан у Законодательного собрания — с 22:45 до 23:00.