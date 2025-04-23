Пермские фонтаны готовятся к работе

В этом году, как обычно, пермские фонтаны будут радовать жителей и гостей города в будни с 12:00 до 00:00, а по выходным и в праздничные дни — с 09:00 до 01:00. После выходных и праздников будут проводиться профилактические работы, в такие дни фонтаны будут начинать работать с 18:00.