Толстой назвал защиту исторической памяти вопросом нацбезопасности

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Защита исторической памяти становится вопросом национальной безопасности для России на фоне попыток фальсификации истории, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
«Для России защита исторической памяти становится вопросом национальной безопасности. Все начинается с невинных дискуссий в духе “стоило ли нам защищать Ленинград”. Но безобидные, на первый взгляд, экскурсы в альтернативную историю заканчиваются фальсификацией исторических событий», — написал Толстой в своем Telegram-канале.
По его мнению, еще немного и европейцы убедительно расскажут, «как под мудрым руководством Гитлера Европа героически сражалась против вероломно напавшего Советского Союза». Парламентарий отметил, что с учетом современного развития нейросетей нет проблем дополнить все это «доказательной базой».
«Некоторые европейские начальники готовы отправиться 9 мая в Киев, чтобы под знаменами с Бандерой отметить какой-то там день Европы. Это не просто сюр, это попытка подменить смысл Дня Победы. А там недалеко и до репараций мирным гитлеровцам, погибшим во время гуманитарной миссии под Курском и Сталинградом», — подчеркнул вице-спикер Госдумы.
Он напомнил, что 29 апреля в Волгограде на международном форуме «Великое наследие — общее будущее» будут обсуждаться вопросы сохранения общей исторической памяти.
«Учитывая направление мысли современных европейских вождей, на Западе попахивает обелением идей Третьего Рейха. Разумеется, для России ничего хорошего в этом нет и быть не может», — заключил Толстой.