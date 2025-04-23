«Некоторые европейские начальники готовы отправиться 9 мая в Киев, чтобы под знаменами с Бандерой отметить какой-то там день Европы. Это не просто сюр, это попытка подменить смысл Дня Победы. А там недалеко и до репараций мирным гитлеровцам, погибшим во время гуманитарной миссии под Курском и Сталинградом», — подчеркнул вице-спикер Госдумы.