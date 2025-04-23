В Уфе приступили к нанесению дорожной разметки

Жители Уфы обратились в администрацию города с вопросом о сроках нанесения разметки на дорогах и вблизи образовательных учреждений. В столичной мэрии пояснили, что работы уже начались — на текущий момент выполнено более восьми тысяч квадратных метров. Общий объем запланированных работ составляет свыше 150 тысяч квадратных метров, которые должны быть завершены до конца июня.
Отдельное внимание уделяется пешеходным переходам возле школ и детских садов — их разметка будет нанесена до середины августа.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отметил, что обновление разметки является ежегодной практикой, при этом особое значение имеет контроль качества исполнения. Сити-менеджер подчеркнул необходимость увеличения количества рабочих бригад с текущих 3−5 до 10−12 для своевременного выполнения масштабных работ и предотвращения повторения проблем прошлых лет.
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