В Уфе приступили к нанесению дорожной разметки

Жители Уфы обратились в администрацию города с вопросом о сроках нанесения разметки на дорогах и вблизи образовательных учреждений. В столичной мэрии пояснили, что работы уже начались — на текущий момент выполнено более восьми тысяч квадратных метров. Общий объем запланированных работ составляет свыше 150 тысяч квадратных метров, которые должны быть завершены до конца июня.