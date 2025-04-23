В правительстве Иркутской области обсудили безопасность в детских лагерях

В правительстве Иркутской области прошло совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Иркутской области. Одним из вопросов повестки стало обсуждение антитеррористической защищенности мест детского летнего отдыха.
Министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов рассказал участникам совещания о том, что в настоящий момент в регионе официально работает 838 организаций, занимающихся летним детским отдыхом. Данные о них собраны в едином реестре. Большая часть — это лагеря дневного пребывания, обычно открывающиеся при школах. Однако есть и загородные лагеря, в том числе и палаточные. Будущим летом отдыхать организованно будет не менее 250 тысяч детей — тут имеются ввиду все существующие формы занятости. На все эти мероприятия из областного бюджета будет выделено 1,2 млн рублей.
Подробно глава ведомства рассказал и о тех мерах, которые принимаются для обеспечения безопасности. Так, все учреждения, которые ждут приема детей, должны получить санитарно-эпидемиологические заключения, провести обработку территории от насекомых и грызунов, организовать поставку продуктов питания. Дети, которые отправятся в лагерь по бесплатным и льготным путевкам, обязательно страхуются от несчастного случая и укусов клещей. Проводятся мероприятия и по усилению антитеррористической защищенности.
— Очень актуально проведение противопожарных мероприятий. Конечно, все эти моменты должны учитывать и ответственные ведомства, и региональные, и муниципальные власти, — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.