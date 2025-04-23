В правительстве Иркутской области обсудили безопасность в детских лагерях

Министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов рассказал участникам совещания о том, что в настоящий момент в регионе официально работает 838 организаций, занимающихся летним детским отдыхом. Данные о них собраны в едином реестре. Большая часть — это лагеря дневного пребывания, обычно открывающиеся при школах. Однако есть и загородные лагеря, в том числе и палаточные. Будущим летом отдыхать организованно будет не менее 250 тысяч детей — тут имеются ввиду все существующие формы занятости. На все эти мероприятия из областного бюджета будет выделено 1,2 млн рублей.