Кафе построят у знаменитой скульптуры зубра на трассе М1 Минск — Брест. Подробности рассказал председатель комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома Андрей Слуцкий, пишет БелТА.
Слуцкий заметил, что скульптура зубра на трассе М1 является местом притяжения. Он уточнил, что новый облик данного места сформирован, когда были сделаны парковка и площадка. По его словам, люди стали чаще останавливаться, фотографироваться, отдыхать и проводить время.
— Само собой, напрашивается место, где можно было бы и перекусить, чая, кофе попить. Мы пришли к выводу, что нужно построить такой объект. Он там нужен и будет востребован, — заявил глава комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома.
Вместе с тем он уточнил, что в Брестском облисполкоме пришли к выводу, что благодаря строительству кафе локация станет завершенной. Слуцкий обратил внимание, что около скульптуры зубра встречают делегации, которые едут в Брестскую область.
— Тоже момент гостеприимства.
Сказано, что проект получил рабочее название «Крылья дружбы». Так, проектными институтами было предложено несколько вариантов дизайна придорожного сервиса, а также схемы размещения кафе. Слуцкий добавил, что уже в ближайшее время планируют выходить на договорные отношения и строить придорожный объект.
— Камень, стекло — природные материалы будут сочетаться, если рассматривать комплекс в целом, — подчеркнул глава комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома.
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