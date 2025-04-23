Общественный транспорт Ростова уже несколько дней не отображается на сайте Pikas

В Ростове-на-Дону все еще не заработал сайт Pikas, с помощью которого можно отслеживать движение на городских маршрутах. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».
Сейчас специалисты активно занимаются восстановлением сервиса, поэтому следить за автобусами предлагают с помощью других интернет-сервисов.
Известно, что к 23 апреля сотрудники «Центра ИТС» уже вернули в строй системы контроля и мониторинга общественного транспорта, также вновь открыта круглосуточная горячая линия.
Напомним, сайт Pikas перестал работать с 20 апреля, это произошло после порыва горячей воды в городском центре управления пассажирскими перевозками.