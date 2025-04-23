Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Общественный транспорт Ростова уже несколько дней не отображается на сайте Pikas

Городской транспорт Ростова все еще не отображается на сайте Pikas, сервис восстанавливают.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону все еще не заработал сайт Pikas, с помощью которого можно отслеживать движение на городских маршрутах. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Сейчас специалисты активно занимаются восстановлением сервиса, поэтому следить за автобусами предлагают с помощью других интернет-сервисов.

Известно, что к 23 апреля сотрудники «Центра ИТС» уже вернули в строй системы контроля и мониторинга общественного транспорта, также вновь открыта круглосуточная горячая линия.

Напомним, сайт Pikas перестал работать с 20 апреля, это произошло после порыва горячей воды в городском центре управления пассажирскими перевозками.