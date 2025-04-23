Когда в Челябинске закроют одно из самых грязных производств

По законам 30-х годов
Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) построен почти сто лет назад — в эпоху, когда Россия из крестьянской державы превращалась в страну заводов и машин. Требовалось преодолеть отставание в техническом развитии от капиталистических стран, в окружении которых находился СССР. Создание электродного производства было необходимо для развития металлургической промышленности на Урале: без электродов невозможно производство ферросплавов, получение броневой стали
— Первая печь была запущена в 1930 году, получены первые тонны феррохрома. Все последующие годы цех выполнял поставленные перед ним задачи. Но времена изменились. Челябинск стал крупным промышленным центром, и комбинат оказался не так далеко от жилых домов, что, безусловно, накладывало отпечаток на жизнь горожан. Современные экологические требования более жесткие. Уже сейчас выбросы загрязняющих веществ в городе снизились на 47 процентов по отношению к 2017 году, и мы продолжим эту работу, — комментирует остановку электродного производства министр экологии Челябинской области Игорь Гилев.
В данный момент ЧЭМК занимает в Челябинске четвертое место по объему загрязнений. Если мериться со «старшим братом» — металлургическим комбинатом, то кажется, что в атмосферу улетает не так уж и много. По данным минэкологии области, выбросы электродного производства в 2024 году составили порядка 300 тонн (у крупных металлургических компаний они в сотни раз больше). Однако здесь важнее, что именно вылетает в трубу. Исполнительный директор общественной организации «АнтиСмог» Евгений Маленкин подчеркивает: в выбросах комбината есть вещества первого и второго классов опасности, и электродное производство играет в этом «оркестре» едва ли не первую скрипку.
Положение не дает преимуществ
Предприятия, как и города, живут по своим законам. Ученые утверждают: на первом этапе заводы помогают населенным пунктам расти, обеспечивая приток людей, активизируя строительство жилья и объектов соцсферы. Но впоследствии, если они не трансформируются под новые реалии и запросы, то открывают обратный процесс, негативно влияя на экологию и ландшафт.
В выбросах комбината есть вещества первого и второго классов опасности, и электродное производство играет в этом «оркестре» едва ли не первую скрипку.
Так, в частности, развивался и Челябинск. Когда-то первый завод большой индустрии образовал вокруг себя плотную застройку. Промзона оказалась едва ли не в центре мегаполиса, и со временем от нее, как от курящего человека, стали шарахаться жилые кварталы. Городу не оставалось ничего другого, как самому… сбегать из города: новые микрорайоны и поселки стали расти в благополучной северо-западной стороне, наступая на территорию сельскохозяйственного Сосновского района.
К тому же промплощадка электрометаллургического комбината разрезает Челябинск, не давая центральным массивам соединиться с Металлургическим районом, препятствуя и другим градостроительным проектам, бесстыдно выставляя напоказ горы шлака, хорошо видные не только с транзитной магистрали — Свердловского проспекта, но и практически из центра. Об экологических последствиях такого местоположения нечего и говорить: производственные «ароматы» ощущает едва ли не весь Челябинск.
— С учетом розы ветров влияние этого предприятия наиболее заметно для жителей. Весь объем выбросов при неблагоприятных метеоусловиях концентрировался в низине, в пойме реки Миасс, иногда запах доходил даже до северо-западных окраин, а до центра — однозначно, — поясняет председатель комитета Заксобрания Челябинской области по экологии и природопользованию Михаил Махов.
Попытки вовлечь предприятие в природоохранную деятельность особых результатов не принесли.
— В 2019 году мы подписали соглашение о снижении выбросов. В настоящий момент в полном объеме оно не выполняется, в части электродного производства работы по снижению выбросов не велись. И сегодня прокуратура предъявляет претензии к собственникам завода в связи с невыполнением ими своих обязательств, — проинформировал президента страны губернатор Алексей Текслер в феврале прошлого года.
И тогда же, заручившись поддержкой главы государства, региональные власти решились-таки на перенос предприятия за пределы города. А начать решено было как раз с электродного производства.
Попытка № 3
Вопрос о переезде проблемного объекта поднимался еще в 2013 году, но тогда его посчитали технически невыполнимым. Однако весной 2024-го у жителей областного центра появилась надежда. Закрытие электродного производства анонсировали в марте — эта новость стала одной из самых обсуждаемых. Но в названный срок кардинальных перемен не произошло, процесс как будто поставили на паузу. Вице-премьер регионального правительства Иван Куцевляк, отвечая на вопросы корреспондента «РГ», был краток: умные головы еще думают над рациональными вариантами.
Действительно, подумать было над чем. Вынос производства за городскую черту — самый радикальный способ улучшения экологии. Когда при этом освобождается земля под жилую застройку, инвесторы понимают: вложения окупятся сторицей. Так, например, было со столичным автозаводом имени Лихачева. Но в нашем случае все иначе: место отнюдь не «шоколадное», зато масштаб проблем колоссальный.
Во-первых, нет ясности по новой площадке: куда выносить комбинат, чьи земли возможно для этого задействовать? Если учесть, что подходящий участок для нового полигона ТКО искали несколько лет и нашли только за несколько десятков километров от Челябинска у поселка Чишма, ясно: с выносом завода еще сложнее. Михаил Махов перечисляет требования к площадке: она должна быть доступна для поездок из областного центра, при этом удалена от населенных пунктов, чтобы не создавать им проблем. Второй момент — инфраструктура: заводу на новом месте потребуются сети высокого напряжения, канализация, газ, железнодорожная ветка… Это очень затратный проект, который за несколько лет не окупится. Кто осилит его финансово? Вероятно, собственнику предприятия одному не потянуть, местных инвесторов проект тоже вряд ли привлечет. Поговаривали о возможности присоединиться к нему госкорпорации «Ростех», но пока никаких доводов в пользу этой версии нет.
Когда при выносе производства освобождается земля под жилую застройку, инвесторы понимают: вложения окупятся сторицей. Но в нашем случае все иначе.
Как следствие, эксперты из числа промышленников начали допускать: с учетом всех обстоятельств возможен частичный переезд комбината или кардинальная модернизация переделов на старом месте: природоохранные технологии уже шагнули далеко вперед.
На кнопку уже нажали
Впрочем, на чаше весов теперь нечто большее — перспективы самого города, его имидж и уважение жителей. Без благополучного разрешения возникшей коллизии перспективы Челябинска будут куда скромнее. Эксперты считают, что теперь процесс уже не остановится.
— Когда прежде говорили о выносе производств за город, я воспринимал это как утопическую идею. Все давно привыкли к тому, что Челябинск — это город-завод. Но еще недавно разработка экологических стандартов, определение квот на выбросы тоже звучали революционно. Должна, впрочем, быть добрая воля промышленников, чтобы делать не только то, что заложено в соглашениях, но и больше. Мы долго мирились с плохой экологией, пришло время наверстывать упущенное. Есть выражение: заплыть за буйки. Так вот, ситуация с ЧЭМК — еще и сигнал для предприятий, которые «заплывают за буйки», не прибирают за собой, — рассуждает Евгений Маленкин.
Одним словом, кнопку остановки вредного производства уже нажали. В челябинском Союзе промышленников и предпринимателей прогнозируют, что в результате прекратится выброс возникающих при обжиге электродов веществ: бензапирена, формальдегида, диоксидов азота и серы, моноокиси углерода (угарного газа), каменноугольной пыли, и тогда комбинат станет практически безопасным с экологической точки зрения. Что касается экономики, то для поддержания стабильной работы предприятия планируется приобретать выпавшую из номенклатуры продукцию у сторонних компаний.
Отметим: выпуск графитированных электродов в Челябинске начался в 1934 году. Это была вынужденная мера из-за введенных Западом экономических санкций: германская компания «Сименс» прекратила тогда поставки электродов в Советский Союз, что создало угрозу для всей отечественной металлургической промышленности. Сейчас ситуация в чем-то повторяется, но на новом витке истории, уже без пренебрежения к экологическим последствиям.