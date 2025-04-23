Когда в Челябинске закроют одно из самых грязных производств

Во-первых, нет ясности по новой площадке: куда выносить комбинат, чьи земли возможно для этого задействовать? Если учесть, что подходящий участок для нового полигона ТКО искали несколько лет и нашли только за несколько десятков километров от Челябинска у поселка Чишма, ясно: с выносом завода еще сложнее. Михаил Махов перечисляет требования к площадке: она должна быть доступна для поездок из областного центра, при этом удалена от населенных пунктов, чтобы не создавать им проблем. Второй момент — инфраструктура: заводу на новом месте потребуются сети высокого напряжения, канализация, газ, железнодорожная ветка… Это очень затратный проект, который за несколько лет не окупится. Кто осилит его финансово? Вероятно, собственнику предприятия одному не потянуть, местных инвесторов проект тоже вряд ли привлечет. Поговаривали о возможности присоединиться к нему госкорпорации «Ростех», но пока никаких доводов в пользу этой версии нет.